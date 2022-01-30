250-лет исполнилось со дня рождения выдающегося государственного деятеля, графа Михаила...

250-лет исполнилось со дня рождения выдающегося государственного деятеля, графа Михаила Сперанского. На малой родине нашего земляка в селе Черкутино Собинского района можно побывать на очень увлекательной выставке, причем она особо познавательна для детей. А необычность этого музея в том, что он умещается в обычном чемодане.- Предметы самые разные. Вот современная кукла, например. И когда, я обычно, но мало знают пока о Сперанском, говорю: Как вы думаете, как этот предмет связан с Михаилом Михайловичем?У великого реформатора 19-ого столетия Михаила Сперанского была дочь Елизавета. И она точно играла в куклы. Вот так школьники узнают о фактах из жизни своего славного земляка. У каждого из предметов "Музея Сперанского в одном чемодане" - своя история.Светлана Козлова, учитель Черкутинской общеобразовательной школы: «Когда Сперанский был в Эрфурте на встрече с Наполеоном, то Сперанский очень понравился Наполеону, и тот в знак уважения подарил ему золотую табакерку, украшенную своим портретом, алмазами и бриллиантами, которая потом сыграла и хорошую роль в жизни Сперанского и плохую».Наполеон так высоко ценил профессиональные качества Сперанского, что предложил Александру Первому обменять Михаила Михайловича на одно из его королевств. Такое внимание со стороны Бонапарта добавляло реформатору авторитета, но ближе к событиям 1812 года окружение российского императора стало относиться к Сперанскому с большим подозрением. Этим и была вызвана опала. Интерес к личности государственного деятеля возрождает учитель литературы Светлана Козлова. В Черкутино она приехала после окончания Ивановского госуниверситета. И сразу погрузилась в сферу краеведения. Вместе с учениками подготовила ни одну научную работу.Лев Кобзев, ученик Черкутинской общеобразовательной школы: «Государственный деятель, который жил в этом селе. Я им горжусь! Потому что он сделал много реформ и был очень образованным человеком, умным, добрым!»2022-ой объявлен Годом Сперанского. Его имя носит всероссийская правовая премия. Её вручают тем, кто внес особый вклад в развитие российского законодательства. В Черкутино 4 года назад при поддержке администрации Собинского района появился единственный в России Музей Сперанского.Старинное село Черкутино впервые упоминается в 1628-ом году. Два с половиной века назад здесь появился на свет будущий реформатор. Село бережно хранит память о госсекретаре, втором человеке в государстве после императора.Павел Волокушин, ученик Черкутинской общеобразовательной школы: «Сохранился прекрасный дом, где якобы был Михаил Михайлович Сперанский. Церковь осталась , колокольня».Этот дом на месте сгоревшего отчего Сперанский построил для младшей сестры Марфы. В нем до конца жизни жила и мать великого русского политика. Сперанский происходил из духовного сословия. Его дед служил в церкви. Отец- местный благочинный. Из семьи священника была и мать Михаила Михайловича.Инна Щегорцева, заведующая музейным сектором Черкутинского сельского Дома культуры: «Это была настоящая такая патриархальная семья. Где папа-главный, мама у него на подмоге. Для детей папа-авторитет безукоризненный. Естественно бабушка с дедушкой тоже авторитет признанный. Тем более дед выучил читать маленького Мишу. То есть всем наукам, все что знал Миша в свои 8 лет это все ему досталось от деда».В заброшенном саду на месте сгоревшего старого дома Сперанских 20 лет назад дети нашли псалтырь. Теперь он хранится в музее его имени.Инна Щегорцева, заведующая музейным сектором Черкутинского дома культуры: «Это старая книга-псалтырь, которая была издана когда-то в царствование императрицы Екатерины Алексеевны, и мы смеем надеяться, что именно по ней когда-то Михаил Михайлович, маленький Миша учил азбуку».В родное село великий российский реформатор возвращался не раз. И помнил о Черкутино всегда, куда бы ни забрасывала судьба. Опала продлилась 9 лет. Ссылку Сперанский с 1812-ого отбывал в Перми. Был пензенским губернатором и сибирским генерал-губернатором. А потом вернулся в столицу. Видный сановник, в прошлом выпускник владимирской семинарии, никогда не забывал о своём происхождении.Инна Щегорцева, заведующая музейного сектора Черкутинского дома культуры: «Однажды у него в Санкт-Петербурге был приём, где было очень много знати, и вот в такой момент к нему пришла мать. Она шла пешком из Черкутино, чтобы навестить своего сына. Ну и, представляете, в каком она виде была. И так человек достаточно бедный, скромно одет, а и тут она входит с дороги, грязное платье, и Михаил Михайловичу было абсолютно все равно, что о нем скажут о нем другие люди. Он пал перед ней на колени , целуя ей руки!»Народный Музей в Черкутино полон всегда. Имя Сперанского- гордость и слава Черкутино- объединяет людей и в новом тысячелетии. Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.