Первый заместитель прокурора области Андрей Жугин совместно с начальником Инспекции...

Первый заместитель прокурора области Андрей Жугин совместно с начальником Инспекции государственного жилищного надзора Владимирской области Еленой Андреевой проведут прием граждан по вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и деятельности управляющих организаций.Встреча состоится 2-ого февраля в здании прокуратуры города Владимира на улице Гоголя, дом 9. Приём продлится 2 часа - с 10 до 12 часов.Предварительная запись производится по телефонам (4922) 32-38-33,(4922) 32-24-02.ФОТО: https://pixabay.com/ru/photos/