На квитанциях Единого расчетного кассового центра за услуги ЖКХ появится информация о всем...

На квитанциях Единого расчетного кассового центра за услуги ЖКХ появится информация о всем известных музейных объектах с привязкой к истории коммунального хозяйства. Проведение акции приурочено к 30-летию со дня включения белокаменных памятников Владимирской области в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.Интересные факты о памятниках истории и архитектуры будут появляться в квитанциях в течение всего 2022 года.ФОТО: https://pixabay.com/ru