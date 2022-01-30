Это пейзажи Галины Владимировны Анкуддиновой, напоминающие шедевры Клода Моне и Ван Гога....

Это пейзажи Галины Владимировны Анкуддиновой, напоминающие шедевры Клода Моне и Ван Гога. Пенсионерка мало выходит из дома и большую часть времени посвящает любимому хобби. Идем в гости к увлеченной мастерице, которая научит рисовать без красок и карандашей.-Можно было и попроще взять, и просто домик, и птичку на пеньке, нет, я вот выбрала такую картинку.Пластилин - её мягкий и податливый союзник. С его помощью Галина Анкудинова создаёт фэнтези - девушки в шляпках, или пейзаж. Времена года - картина, над которой сейчас работает автор.Галина Анкудинова, автор картин из пластилина: «Мы все в нашем возрасте живём в разных семейных обстоятельствах. Кто-то живёт в семье, и он занят семейными делами. Я живу она. Дети у меня отдельно живут, внуки приходят только по выходным. Поэтому чем-то нужно себя занимать».Творчество спасает от одиночества, считает Галина Владимировна. Развивает моторику, фантазию - очень полезно для людей на пенсии. Фигуре можно придать любой объём - процесс невероятно увлекательный. И, что немаловажно, пластилин обычно под рукой у всех, у кого есть дети. Плюс - материал недорогой.Галина Анкудинова, автор картин из пластилина: «Тут мне теперь нравится делать лицо. Глаза, щёки, рот. Сделать все углубления, носогубные складки. Понравилось всё».Но Галина признаётся, усидчивость - не её конёк. Делает любую картинку от начала и до конца за день.Галина Анкудинова, автор картин из пластилина: «Это надо всё выделывать, каждый лепесточек, как художники делают. Каждую чёрточку. Нет, я делаю очень быстро. Считаю своим недостатком».Вдохновляет всё - от рисунков, найденных в интернете до биографий художников. Среди работ есть и вариации шедевров Клода Моне, и Ван Гога. Однако, начиналось всё со статуэток. Среди них - образы великих Галины Вишневской и Коко Шанель.Галина Анкудинова, автор картин из пластилина: «Статуэтки я не делаю из чистого пластилина. Там, например, зелёный - зелёный, красный - красный. Я делаю из любого пластилина, потом обсыпаю мукой - обезжириваю пластилин. И крашу краской».К статуэткам Галина стала делать фон - им служили те самые картинки из пластилина, Галине Анкудиновой они показались интереснее - теперь это основной вид творчества.Галина Анкудинова, автор картин из пластилина: «Можно сразу сделать всю картинку, облепить. А можно просто потом фон подвести к этому. Ну вот давайте берёзку сделаем».Фон или предметы - над чем работать в первую очередь, правил нет.- Оп! Такая очень кропотливая работа.- Давайте немножечко приляпаем.Даже метод закрепления пластилина Галина придумала сама. Сначала понадобится лак для волос.Затем канцелярский клей - картинка получает вид "стеклянной". Первая мечта мастерицы- создать творческий кружок для детей и взрослых. Вторая - освоить полимерную глину. Из неё Галина Анкудинова планирует делать украшения. Эта розочка - опытный образец. Скоро станет брошью или подвеской.Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".