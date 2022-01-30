Мы хотим познакомить вас с очень необычными музыкантами, группой Невпопад. Почти все музыкальные...

Мы хотим познакомить вас с очень необычными музыкантами, группой "Невпопад". Почти все музыкальные инструменты ребята создали своими руками. Кирилл Гаевский учится на 3 курсе ВлГУ на строителя, а Глеб Крипулевич - девятиклассник. Как из пустого ведра смастерить барабан, а из-под пластикового контейнера педаль для гитары - выяснила Анастасия Сахарова.Для имитации барабана подойдет любое ведро, рассказывает Глеб Крипулевич. Главное - получше обмотать его скотчем, чтобы получилась импровизированная мембрана. Такой способ музыкант группы "Невпопад" подсмотрел в интернете. И собрал полноценную ударную установку.Глеб Крипулевич, музыкант: «Это ведро из-под краски у меня было. Оно просто валялось в подвале в дальнем углу, а потом оно стало барабаном».Одно из передовых музыкальных изобретений Кирилла Гаевского - педаль эффектов для гитары. Основа - обычный контейнер для обедов. А внутри- сложная электроника- тоже самодельная.Кирилл Гаевский, музыкант: «Освоил травление платы. Купил кусок текстолита, вырезал. Нанес рисунок и вытравил медные дорожки».Оказалось, что такие самобытные педали пользуются популярностью. Несколько музыканту-изобретателю уже даже удалось продать. И уже есть новые заказы.Кирилл Гаевский, музыкант: «Только в консервной банке продал. Человеку понравился звук, понравился стиль. Что это сделано не на заводе где-нибудь в Китае, а у меня дома на коленке».У музыкальных инструментов Кирилла тоже нелегкая судьба. Бас он достал из затопленного подвала и тем самым спас его от гибели. А электрогитару хотели отправить на свалку. Одну из накладок парень сделал из куска автомобильного бампера. А ретейнер заменил десятирублевой монетой. С креативностью у Глеба и Кирилла проблем нет. Зато есть с поиском барабанщика.Кирилл Гаевский, музыкант: «На самом деле у нас есть желающие барабанщики, только не на наших барабанах. Мы пока еще не определились, хорошо это или плохо. Нам нравятся наши барабаны».Пока ребята исполняют только кавер-версии. И у них в репертуаре не больше пятнадцати песен. Но приятели уже написали свой первый трек. И надеются, что скоро его услышат во Владимире. Анастасия Сахарова, Семен Карпов. Вести-Владимир.