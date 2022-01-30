Октябрьский районный суд Владимира до 24 марта отправил под домашний арест генерального директора ГУП «ДСУ-3» Станислава Шерстнева. Его в получении взятки в 7,5 млн рублей. По версии ..

Октябрьский районный суд Владимира до 24 марта отправил под домашний арест генерального директора ГУП «ДСУ-3» Станислава Шерстнева. Его в получении взятки в 7,5 млн рублей.По версии следствия, во второй половине февраля 2020 года фигурант взял у предпринимателя мзду в размере 7,5 млн рублей. Вознаграждение руководителю ГУПа передали за заключение с компанией бизнесмена договора субподряда на работы по берегоукреплению набережной реки Клязьма, а также реки Ключевой в ГороховцеСледователь и прокурор не возражали против такой меры пресечения. Обвиняемый признался и активно сотрудничает со следствием.