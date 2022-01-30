В рамках нацпроекта Образование в период с 2019 по 2020 годы в сельских местностях 33 региона...

В рамках нацпроекта "Образование" в период с 2019 по 2020 годы в сельских местностях 33 региона открылись 63 центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». На новом оборудовании ученики сельских школ изучают предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ». Ученикам доступны цифровые лаборатории и робототехнические наборы для проведения экспериментов и изучения школьных предметов. Ребята изучают основы робототехники, механики и программирования, проводят опыты по физике, химии и биологии.В департаменте образования сообщают, что в этом году откроется ещё 30 центров.ФОТО: https://pixabay.com/ru/