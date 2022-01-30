С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 889 054 владимирцев.

Во Владимирской области на 30 января выявлено 650 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 156 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасный вирус в 79 сл. в Муромском, 32 сл. в Ковровском, 18 сл. в Петушинском, 78 сл. в Кольчугинском, 81 сл. в Александровском, 31 сл. в Юрьев-Польском, 98 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Судогодском, 0 сл. в Собинском, 4 сл. в г. Радужный, 0 сл. в Киржачском, 24 сл. в Камешковском, 0 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 18 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском, 24 сл. в СеливановскомС начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 889 054 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 21 107 случай во Владимире, 9747 ​- в округе Муром, 9991 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.