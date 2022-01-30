Она имела бесконтактную технологию оплаты.

В Муроме завершено расследование уголовного дела против 32-летнего мужчины, который украл банковскую карту и расплачивался ей в магазинах. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По версии следствия, в октябре 2021 года фигурант незаконно воспользовался банковской картой, принадлежащей 42-летнему муромлянину. Она имела бесконтактную технологию оплаты. Злоумышленник неоднократно использовал ее для покупок и потратил девять тысяч рублей.Потерпевший, обнаружив пропажу и получив смс-сообщения о списании денег, заблокировал карту и обратился в полицию. Оперативники установили предполагаемого преступника и задержали. На допросе он раскололся.«Ущерб возмещён. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», - резюмировали в МВД.