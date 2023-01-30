Постарайтесь сохранить связь с реальностью.

Постарайтесь сохранить связь с реальностью.ОвцыПонедельник – фейерверк: Марс и Солнце, Меркурий и Уран зажигают! А значит, ваши идеи и планы получат шансы на успех. Сегодняшний день – как марш-бросок: чем смелее вы будете, тем проще будет потом закрепить свой успех!ТельцыЭтот день необычен, и вам может перепасть от звезд что-то новенькое, с чем вы еще не сталкивались. Например, знакомство с человеком, чья жизнь кажется вам просто нереальной, или фильм, который перевернет ваше сознание.БлизнецыВы ждали знак свыше, чтобы начать, наконец, учиться, замутить проект в соц.сетях или познакомиться с понравившимся человеком? Солнце с Марсом не намекают, а прямо говорят: дорогие Близнецы, время не ждет, пора стартовать!Раки"Легкомыслие – милый грех" – считала одна великая поэтесса, но кажется, вы с ней не согласны. Тем не менее, ваши мысли будут настолько легкими, что заставят покраснеть. Кажется, Раки первыми почувствовали весну в сердце!ЛьвыНа вас сегодня работает пара серьезных и убедительных мужских планет, Марс и Солнце. С такими помощниками невозможно остаться не у дел! Действуйте четко, смело и уверенно, не сомневайтесь, и эти двое сделают ваш день.ДевыРабота – главный источник драйва для вас сейчас. Вам нравится идея о том, чтобы заработать много денег с помощью интернета и современных технологий. Это верная дорога, но важно делать остановки в пути, чтобы не выгореть.ВесыВесы смогут заработать деньги каким-то необычным способом или получить прибыль за неординарное решение, придуманное впопыхах и реализованное на коленке. Это день смелых экспромтов, так что не раздумывайте слишком долго!СкорпионыЕсли есть подозрения, что вы теряете возможность получать какие-то деньги от государства, срочно проконсультируйтесь на эту тему. Вы можете узнать что-то совершенно новое и необычное о положенных вам выплатах или льготах.СтрельцыДайте себе право голоса, не бойтесь! Звезды призывают Стрельцов говорить о своих чувствах, особенно если речь идет о запутанных отношениях, где у вас все сложно. Только не делайте это для галочки – имитации тут не прокатят!КозерогиМеркурий в вашем знаке сошелся с сумасбродом – Ураном, а это настоящий фейерверк! Вы будете звездой вечеринок и сорвете аплодисменты, даже если захотите провести рабочее совещание или решитесь дебютировать в стендапе.ВодолеиМеркурий и ваша родная планета Уран сегодня спелись, и на первый взгляд это здорово: энергия бьет через край, есть силы и азарт для разных дел. Но этот сплав еще и провоцирует на импульсивность. Сохраняйте хладнокровие!РыбыЗвезды работают на вас! Положение Рыб уникально: что бы вы ни делали, окружающим все понравится. С одной стороны, это кайф, особенно для творческих личностей, но с другой стороны может унести вас от реальности.