Пропажу капсулы обнаружили не сразу, ее поиски идут несколько дней.

Капсула с радиоактивным веществом потерялась при перевозке из шахты в Ньюмане в Перт в Западной Австралии.Контейнер размером 8 на 6 мм выпал из-за ослабления крепления, в результате чего опасный груз упал в образовавшееся отверстие. При этом серебряный цилиндр величиной с монету содержит цезий-137, высокорадиоактивный изотоп, излучающий эквивалент 10 рентгеновских лучей в час.Власти штата рекомендовали жителям в случае обнаружения капсулы держаться от нее на расстоянии не менее 16 футов (4,87 метра), предупреждая, что контакт с контейнером может привести к повреждению кожи, ожогам и лучевой болезни, включая влияние на иммунную систему. Длительное воздействие может вызвать рак.Департамент пожарной и аварийной службы направил на поиски специалистов с портативными устройствами обнаружения радиации и металлоискателями. Также используются данные GPS грузовика, чтобы определить точный маршрут, по которому проехал водитель, и где он остановился во время поездки. При этом власти обеспокоены тем, что капсула могла застрять в шине другого автомобиля и сейчас находится в сотнях километров от места поиска.