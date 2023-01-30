Конькобежка из Владимирской области заняла третье место на пьедестале Чемпионата России.
Муромская...
Конькобежка из Владимирской области заняла третье место на пьедестале Чемпионата России.
Муромская конькобежка Елена Еранина завоевала бронзу Чемпионата России.
28-29 января в Иркутске прошел Чемпионат России по конькобежному спорту по многоборью. Сильнейшие спортсмены - мужчины и женщины, прошедшие отборочные этапы, вышли на старт.
Владимирскую область представляла мастер спорта международного класса Елена Еранина. Спортсменка выступала по программе классического многоборья (500 м+3000 м+1500 м+5000 м). По итогам 4-х дистанций муромлянка завоевала бронзовую медаль, сообщает «Муром24».
Фото: ВК "Спортивный Муром"