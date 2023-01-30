Конькобежка из Владимирской области заняла третье место на пьедестале Чемпионата России. Муромская...

Конькобежка из Владимирской области заняла третье место на пьедестале Чемпионата России.Муромская конькобежка Елена Еранина завоевала бронзу Чемпионата России.28-29 января в Иркутске прошел Чемпионат России по конькобежному спорту по многоборью. Сильнейшие спортсмены - мужчины и женщины, прошедшие отборочные этапы, вышли на старт.Владимирскую область представляла мастер спорта международного класса Елена Еранина. Спортсменка выступала по программе классического многоборья (500 м+3000 м+1500 м+5000 м). По итогам 4-х дистанций муромлянка завоевала бронзовую медаль, сообщает «Муром24».Фото: ВК "Спортивный Муром"