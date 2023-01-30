Глава города рассказал общественникам о планах по модернизации общественного транспорта.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов объявил о транспортной реформе. Глава города рассказал о планах по модернизации общественного транспорта на заседании Общественной палаты.На основе исследований отрасли пассажирских перевозок власти представят программу комплексного развития инфраструктуры, которая не закончится одним лишь обновлением автопарка.В концепцию вошли: замена старых машин на новые, появление выделенных полос, реконструкция контактной сети для электротранспорта, расширение дорог в отдалённых микрорайонах, модернизация транспортной сети, решение проблем с кадровым дефицитом, разделение маршрутов, которое позволит уйти от конкуренции между автобусами и троллейбусами. Сроки реализации идей не уточняются.Сейчас с минфином региона обсуждается вопрос лизинга 50-100 единиц подвижного состава, ведь износ машин давно превысил 50%. Напомним, что на рейсы ежедневно