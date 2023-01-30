Многодетные семьи из Владимирской области рассказали о поддержке государства и недоработанных...

Многодетные семьи из Владимирской области рассказали о поддержке государства и недоработанных законахСегодня очень много говорят о мощной поддержке государства многодетных семей. Существуют разные льготы и скидки. С января 2023-го года было введено и новое "единое пособие". Корреспондент ГТРК "Владимир" пообщалась с двумя многодетными семьями из нашего региона, где подрастают по пятеро несовершеннолетних детей, и узнала - ощущают ли они помощь государства? И стало ли современным матерям легче от громких нововведений? Как оказалось, в чём-то помощь действительно существенная, но в некоторых вопросах – провал."Вопрос получения земли под строительство не проработан до конца..."А вы знали, что «семья» — это древнее, исконно русское слово, которое встречается в письменных источниках ещё с XI века? Оно имеет корень «сем», общий со словом «семя». И раньше писали слово так: «сѣмьѧ». Сегодня же многие считают, что изначально оно говорит о том, что в родстве должно быть: «семь» человек. Семья Бахтиных из деревни Вашутино Гусь-Хрустального района придерживается именно этой точки зрения. У них подрастают пятеро детей – четыре девочки и один мальчик:- Когда родились наши девочки-погодки, а немного спустя и третья дочь, было очень тяжело их воспитать в нужном ключе. В столь тяжелые времена следует очень точно определить главные ценности жизни. Семья - всегда труд, лишающий комфорта. Но именно это и изменило нас самих. Мы поняли одну простую "вещь" – самая настоящая жизнь – с детьми, а не «для себя». Вкусив радость многодетного отцовства и материнства, понимаешь, что все «жертвы» вполне естественны, необходимы и даже приятны. Мы решили, что наша семьЯ должна состоять не менее, чем из семи человек.Ольга Бахтина (30 лет) вот уже 7 лет работает заведующим детским садом в деревне Вашутино Гусь-Хрустального района, а глава большой семьи – Николай Бахтин (33 года) трудится в лесной сфере. Признаются, что бывает нелегко.- Наша первая дочь – Татьяна (12 лет) учится в 7 классе Анопинской школы. Она занимается изучением языков: английского и китайского, так как в будущем хочет связать свою жизнь с лингвистикой. Вторая дочь – Анна (11 лет) - ученица 5 класса Анопинской школы, отличница, и в будущем видит себя врачом. Наша третья девочка – Мария (9 лет) в 3 класса того же учреждения, активная и жизнерадостная. Младшей Александре 4 года, она - воспитанница детского сада деревни Вашутино. А в прошлом году в нашей семье случилось чудо, родился пятый ребёнок - сын! И о выборе имени споров конечно же не было, малыша назвали Николай Николаевич, ему всего 7 месяцев.Государство, по мнению семьи, оказывает довольно прочную поддержку для многодетных семей в виде пособий с 0 до 3 лет, с 3 до 7 лет и с 8 до 17 лет. Помощь тем, у кого подрастают школьники также очень ощутима. Но к новому единому пособию, которое ввели с 1-го января 2023 года, Ольга Бахтина относится настороженно:- Я заметила, что все нововведения на начальном этапе требуют доработки. Пока, признаюсь честно, столкнулась с неточностями в работе специалистов ПФР. И оформить это пособие пока у меня не получается, увы. Будем разбираться.Недовольна Ольга и реализацией указа губернатора, по которому положено выделение земельного участка и леса под строительство:- К сожалению, мы с 2014 года пытаемся получить положенную землю для строительства, так как очень хочется улучшить свои жилищные условия, но вплоть до 2023 года так и не добились этого, столкнувшись с бюрократией и нежеланием вникнуть в суть проблемы многодетной семьи как со стороны администрации Гусь-Хрустального района, так и со стороны органов местного самоуправления. Проживая в деревне, постоянно работая здесь же и имея пятерых детей – мне отказывают в получении участка тут, предлагая землю совсем в другом месте! Они отдалены не только от нашего места жительства, но и вообще от всей инфраструктуры. Как такое возможно? Один раз я уже отказалась от такого участка. И меня предупредили, что предложат практически то же самое, но при втором отказе нашу семью снимут с очереди, ссылаясь на то, что в моей деревне для нас "нет свободного участка и не будет".Семья Бахтиных не отчаивается. Они решили самостоятельно накопить необходимую сумму и выкупить у администрации землю, чтобы воплотить мечту о большом доме.Но, конечно, это выглядит очень странно. По факту закон, который должен помогать многодетным по всей стране, не работает в Гусь-Хрустальном районе. Вряд ли семье с пятью детьми "по карману" организовать строительство где-то в дали от родной деревни на участке без коммуникаций. Да и чтобы "выкупить землю" у администрации придётся немало потрудиться."Пользуемся всеми льготами, которые нам положены!"А другая многодетная семья Минеевых из города Радужный поддержкой государства довольна. Правда, хотела бы внести собственные предложения. Например, детям (да и взрослым) из многодетных семей очень не хватает действительно качественного ежегодного медицинского диагностирования специалистами в одном месте (без разъездов по региону): начиная с консультации окулиста и заканчивая всеми видами УЗИ.К сожалению, с медициной во Владимирской области большие проблемы. Это нехватка врачей и высокая стоимость услуг, если всё же попадаешь на платный приём.Или, например, сегодня многодетные семьи нашего региона имеют право бесплатно посещать различные музеи, но вопрос проезда до учреждений культуры совсем не продуман. Из деревень и посёлков очень накладно добираться всем вместе, например, до того же Театра кукол во Владимире. Собственным "мини-веном" владеет, увы, не каждый.Но при этом 36-летняя Валентина и 39-летний Денис Минеевы рассказывают, что пользуются всеми возможными льготами:- У нас в семье растут пятеро мальчиков: старшему Степану 13 лет, Савелию – 11 лет, Александру – 8 лет, Андрею – 6 лет, а самому младшему Евгению всего 2 годика. Любовь к детям, интерес к их развитию привлёк нас в систему педагогического образования и просвещения. Мы - семья учителей. Супруг - второй год преподает в школе историю и обществознание, а также работает педагогом дополнительного образования по робототехнике в городе Радужный.Как выяснилось, долгое время Денис Николаевич работал в сфере торговли и сервиса города Владимира. Те часы, которые он мог проводить с семьёй, уходили на дорогу из Радужного до областного центра (и обратно). Именно поэтому на семейном совете было принято решение, что работа учителем в своём городе принесёт больше пользы в воспитании детей и его здоровью в целом.- Ещё в студенчестве мы с будущем мужем заработали на часть квартиры (вторую, к счастью, помогли внести родители), так что до рождения первенца у нас было своё двухкомнатное жилье в Радужном, - рассказывает Валентина. - Когда родился второй сын, то вышел закон о материнском капитале. И мы сразу им воспользовались, поменяли двухкомнатную квартиру на трёхкомнатную, в которой через два года родились наши третий сын. А потом четвёртый и пятый. Размер площади квартиры (63 кв.м.) оказался меньше положенной жилищной нормы (в Радужном - не менее 10 кв.м. на человека). Именно поэтому мы встали на очередь по улучшению жилищных условий . Сейчас находимся в первой сотне семей. Параллельно с этим написали заявление на получение земельного участка для многодетных семей под строительство жилого дома. Нам быстро выделили участок - 12 соток с 89 насаждениями: берёза, сосна, осина. Теперь он у нас в аренде на 20 лет, т.к. у города Радужный статус «ЗАТО», который не даёт право оформить участок в собственность. По прошествии двадцати лет, как нам сказали, аренда продлевается.В отличие от истории многодетной семьи Бахтиных из Гусь-Хрустального района, здесь участком и местом вполне довольны. А самое главное - по границам выделенной земли идёт газ, есть все коммуникации и электричество, но…- Полтора года мы вырубали деревья, - признаётся Валентина Минеева. - Корчевали пни, чистили участок от насаждений, дробили мелколесье своими силами и средствами. По заявлению в администрацию города нам оформили въезд на участок (в течении трёх месяцев, там была канава!). Когда мы получили землю в аренду, сразу написали заявление на субсидию для строительства жилого дома многодетным семьям (в нашем случае она равна 70%), а через год получили сертификат на сумму 3 252 000 рублей, срок использования которого, правда, оказался всего один год (https://vladimir-city.ru/info/housing/mnogodet.php - все условия прописаны на этом сайте).Сложность для семьи заключалась в том, что они должны были в определенный срок залить фундамент (чтобы получить всю сумму сертификата), чего сделать просто не успели. Это физически тяжело. Да и опять же – финансовые затраты. Сертификат на крупную сумму от государства просто «сгорел». Возможно, если был бы продуман момент с «корчеванием пеньков» на участках, то этого удалось бы избежать.Получив участок, многодетным семьям приходиться брать заёмные средства не только на строительство, но и для его облагораживания.- На четверых детей я получаю выплаты в размере 100%. На одного сына недавно насчитали 50 % (подала на пересмотр решения), получаю возврат за оплаты ЖКХ – 50%, - делится Валентина Минеева. - Если нужен математический подход, он выглядит так: зарплата мужа 36 000 рублей (без вычета налога). Сумма всех пособий на пятерых детей равна 65 000 рублей в месяц. У меня – нулевой доход, я в декрете (в ближайшее время планирую выходить на работу воспитателем в детском саду). Выходит около 100 000 рублей в месяц. Из них: 15 000 рублей – коммунальные услуги, 5 300 рублей - питание в школе, 2 000 рублей - дополнительное образование детей, 25 000 рублей - возврат заёмных средств в банк. Остаётся в среднем 50 000 рублей на месяц на семерых. Благодарим своих родителей за овощи с собственного огорода!Что касается нового «единого пособия», которое ввели с 1-го января 2023 года, то семья также настороженно к нему отнеслась. Пока больше вопросов к его точному оформлению, не говоря уже о результате.О больших и маленьких радостях…Но вот о чём с радостью и восторгом рассказывает семья Минеевых – так это об отдыхе в Словении:- При рождении третьего сына наша семья встала на очередь (в отделе социальной защиты населения) получения путёвки к морю. Отмечу, что это разовая акция. Через три года нам позвонили (это был 2018 год, уже было четверо детей!) и предложили бесплатно съездить в Словению на две недели. Это была заключительная группа. Программа длилась пять лет при Светлане Орловой. Всеми организационными вопросами занималась социальная защита. В конце октября я и двое старших сыновей - Степан и Савелий (с двумя младшими остался супруг) и ещё около 70 человек из Владимирской области полетели в гостеприимную Словению на курортный комплекс «Терме Чатеж».- Я позабыла о домашних заботах! Погода была на удивление прекрасной и тёплой, много экскурсий, дегустаций мороженого. А как был доволен сын Сава, сплавляясь на пароме по реке Сава! Все расходы брала на себя принимающая организация, нам нужно было лишь приехать во Владимир. Продумана поездка была до мелочей: от сухпайка на трансфере в аэропорт, сувенирной продукции детям (сладости, игрушки) до прекрасно подготовленной программы. У меня с собой тогда было лишь 6 000 рублей, на которые были куплены магнитики и кружки. Дети и я с благодарностью вспоминаем эту чудесную поездку!Напомним, что недавно условия поменялись, изменился подход в организации отдыха многодетных семей. Теперь выделяют по 35 000 рублей на человека, и родители сами организуют отдых из предложенных направлений:- По моему мнению, прелесть и заключалась в том, чтобы «оградить» родителя от самостоятельной организации отдыха! – отмечает Валентина. - Так хочется, чтобы о тебе позаботились, организовали трансфер, питание, остановки, развлечения. А сейчас я буду думать сама – как уложится в общую сумму, что съездить на отдых всемером.Вместо заключенияМногодетные семьи Владимирской области благодарны властям за ту поддержку, что они оказывают. Но когда видишь реализацию программ «изнутри», то понимаешь – многое ещё стоит доработать. Ведь если главная цель - это помощь, то не должно возникать дополнительных расходов и "головной боли" - что делать с этой поддержкой. И если «единое пособие» ввели, то работников Пенсионного фонда необходимо обучать нюансам точного оформления.И конечно, человеческое отношение к тем, кто нуждается в расширении жилплощади, также никто не отменял. Возможно, администрации Гусь-Хрустального района всё же стоит обратить внимание на те земельные участки, что они выделяют многодетным семьям. Очень сложно строить дом там, где отсутствует газ, электричество и вода.На заметку:Информацию о всех пособиях и льготах для многодетных семей можно изучить по ссылке: https://mnogodetey.ru/regions/vladimir/socmery/Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива семей