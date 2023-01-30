Следующие два года он проведёт в колонии-поселении.

Суд приговорил мобилизованного, который жил в ковровском баре 12 дней, к двум годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба Владимирского гарнизонного военного суда.Как следует из , им оказался житель Липецкой области. С 28 сентября, после призыва из запаса, он проходил подготовку в ковровском учебном центре. Однако с 18 по 30 октября мужчина решил отдохнуть от службы, перелез через забор и на протяжении 12 дней распивал спиртное в баре «Славянка» на улице Абельмана. После возлияний мужчина спал в заведении, прямо за столиком. В конце октября его задержала полиция.Боец пояснил, что не планировал уклоняться от службы, а лишь хотел отдохнуть. Свою вину он признал в полном объёме. Следующие два года он проведёт в колонии-поселении. Приговор может быть обжалован.