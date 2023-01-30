Erid: 4CQwVszH9pSWrTgm4eM OMODA C5 - «Официальная новинка 2022 года». Год начинается с отличных...

Erid: 4CQwVszH9pSWrTgm4eMOMODA C5 - «Официальная новинка 2022 года».Год начинается с отличных новостей! По итогам народного голосования кроссовер OMODA C5 стал победителем премии «Официальная новинка 2022 года».За это почетное звание боролись еще два кроссовера и электроседан, но почти треть проголосовавших отдали предпочтение футуризму и технологиям OMODA. Это отличный старт. В 2023 году мы с вами продолжим покорять новые вершины и открывать новые дороги на OMODA C5.Если Вы еще не успели оценить все преимущества нового современного кроссовера OMODA C5, приглашаем пройти тест-драйв в дилерском центре OMODA АГАТ на Промышленном.Ждем Вас по адресу: Промышленный поезд, 1. Телефон для записи на тест-драйв: +7(4922)77-77-90.РЕКЛАМА ООО «Виктория»