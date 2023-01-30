Завод «Ветеринарных препаратов» из Гусь-Хрустального представил продукцию на выставке в «Крокус Экспо» в Москве. Площадка собрала 410 компаний из 20 стран мира.

Завод «Ветеринарных препаратов» из Гусь-Хрустального представил продукцию на выставке в «Крокус Экспо» в Москве. Площадка собрала 410 компаний из 20 стран мира.Специалисты завода провели переговоры о дальнейшем сотрудничестве с клиентами из СНГ. Договорились о расширении поставляемой номенклатуры препаратов и наладили новые контакты. Чаще всего аграриев из стран ближнего зарубежья интересуют препараты йодтриэтиленгликоль-антисептик, который оказывает влияние на массу бактерий и возбудителей болезней и йод однохлористый - уникальный препарат широчайшего спектра для дезинфекции.«Продукция Завода «Ветеринарные препараты» востребована не только в России, но и в других странах. Будем надеяться, что производство лекарственных средств для животных, производимых в нашем регионе, будет расти», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.