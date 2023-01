Подборка сериалов про измены.

С 2009 по 2015 годы на американском телеканале CBS выходил сериал про измену "Хорошая жена" (The Good Wife), главные роли в котором сыграли Джулианна Маргулис, Крис Нот, Мэтт Закри и Джош Чарльз. Фильм рассказывает историю оставившей свою адвокатскую карьеру домохозяйки Алисии. Узнав об измене мужа-прокурора из новостей, она съезжает вместе с детьми и возвращается к работе благодаря своей первой любви.Не менее хороший зарубежный сериал про измену "Семейный брак" (States of the Union), премьера которого состоялась в 2019 году. Небезызвестные Крис О`Дауд ("Путешествия Гулливера", "Тор 2: Царство тьмы") и Розамунд Пайк ("Исчезнувшая", "Аферистка") играют проживших вместе 15 лет супругов, который находятся на грани развода из-за измены одного из них. Пара пытается спасти свой брак походами к психотерапевту.Есть и отличный русский сериал на эту тему – "Измены". Он вышел в 2015 году. Главные роли сыграли Елена Лядова и Глафира Тарханова. Этот сериал о молодой женщине, у которой был не только муж, но и трое любовников. Подруга, впечатленная так называемыми подвигами главной героине, хочет вести такой же образ жизни – кажущейся с первого взгляда полноценной.В эту подборку, пожалуй, добавим еще один зарубежный сериал про измену – "Жажда странствий /Страсть к приключениям" (Wanderlust), вышедший в 2018-м на Netflix. Эта история про супругов, возраст которых подбирается к 50-ти. Они давно вместе, поэтому секс перестал быть для них интересным. Жена предлагает мужу попробовать встречаться с другими людьми, и вскоре она понимает, что это была плохая идея, ведь супруг в итоге ушел из семьи. Главные роли в этом проекте достались Тони Коллетт ("Шестое чувство", "Достать ножи") и Стивен Маккинтош ("Карты, деньги, два ствола", "Пипец 2").