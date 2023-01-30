Глава Владимирской области Александр Авдеев плотно взялся за проблему с транспортом в областной столице. Этой теме, которая беспокоит жителей Владимира уже не первый год, был посвящено

Глава Владимирской области Александр Авдеев плотно взялся за проблему с транспортом в областной столице. Этой теме, которая беспокоит жителей Владимира уже не первый год, был посвящено заседание Комиссии Общественной палаты 27 января. Собравшиеся обсудили создание новых маршрутов и возможности для обновления автопарка, и успешные практики других регионов, которые могут вывести владимирский общественный транспорт из кризиса.