Иосиф Пригожин рассказал о своих чувствах.

Иосиф Пригожин рассказал о своих чувствах.На днях журналистка Алена Жигалова запустила новое шоу "Алена, блин Посидим". Гостьей в первом выпуске стала балерина Анастасия Волочкова. В ходе беседы танцовщица заявила, что продюсер Иосиф Пригожин тайно в нее влюблен. Жигалова решила в тот же момент позвонить супругу певицы Валерии и выяснить, что думает насчет этого он сам.В ходе телефонного разговора Иосиф, не зная, что рядом с его собеседницей Аленой сидит Анастасия, дал понять, что балерина его как женщина не интересует. Волочкова, кстати, не обиделась, а лишь наговорила приятных слов Пригожину. Уже позже муж Валерии в беседе с добавил, что 47-летняя танцовщица была бы последней в очереди из женщин, на которые он мог бы обратить внимание, если не был бы женат."Ну, совершенно очевидно, что у меня другие вкусы", – высказался продюсер о так называемой тайной любви к Волочковой.Вместе с тем Иосиф Пригожин отметил как талант Анастасии Волочковой, так и ее красоту. Правда, по словам продюсера, балерина много времени на эпатаж. Мол, артистке просто нравится эпатировать публику и быть в центре внимания. Якобы отсюда и ее громкие высказывания о так называемой тайной любви к ней.