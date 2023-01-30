Одному было 40, второму - 27 лет.

В Александровском районе похоронили двоих военных, погибших на Украине. Об этом сообщает Александровская епархия.Одному было 40, второму - 27 лет. Известно, что первый был уроженцем Александрова и погиб 24 января. Панихида состоялась 30 января на кладбище Александрова.Ранее в последний путь проводили 27-летнего бойца, мобилизованного из села Мошнино. Он погиб 24 декабря. Чин отпевания совершил благочинный Александровского церковного округа протоиерей Олег Михайлов и настоятель Богородице-Рождественского храма посёлка Балакирево протоиерей Иоанн Девликамов. Солдат погребён на малой родине.