В Киржаче прокуратура провела проверку работы одной из коммунальных служб, плохая уборка снега которой могла привести к авариям на улице Сосновая. В надзорном ведомстве сообщили, что там

В Киржаче прокуратура провела проверку работы одной из коммунальных служб, плохая уборка снега которой могла привести к авариям на улице Сосновая. В надзорном ведомстве сообщили, что там почти не проводили уборку сугробов, из-за чего на проезжей части образовался плотный снежный покров со слоем льда. По результатам проверки в адрес начальника ГУП «ДСУ-3» внесено представление об