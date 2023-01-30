Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В Коврове иностранец сядет в тюрьму за серию краж из автомобилей. Об этом сообщает городской суд.Ночью 29 мая 2020 года на улице Тургенева мужчина разбил камнем стекло «Volkswagen Touareg». Уроженец ближнего зарубежья стащил из салона 170 тысяч рублей, телефон марки «Asus ZE 550KL» и документы.Через несколько дней, вооружившись гвоздодером, он разбил стекло «Nissan Teana» на улице Брюсова. Добычей злоумышленника стали 70 тысяч рублей и 32 доллара США.В один из дней его задержали. Следующий год он проведёт в колонии поселении, а потерпевшим выплатит 240 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.