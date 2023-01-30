В Коврове на два дня (30 и 31 января) снимается ограничение на проезд по Павловскому мосту, так как первый этап ремонта завершился досрочно, сообщили в мэрии города. Демонтаж балок был успешно

В Коврове на два дня (30 и 31 января) снимается ограничение на проезд по Павловскому мосту, так как первый этап ремонта завершился досрочно, сообщили в мэрии города. Демонтаж балок был успешно завершен, а после двухдневного перерыва на левой части моста начнутся восстановительные работы. Напомним, Павловский мост признали аварийным несколько лет назад из-за сильного износа несущих