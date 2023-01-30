В Муроме будут судить местного жителя, который ограбил 62-летнего мужчину. Стало известно, что в...

В Муроме будут судить местного жителя, который ограбил 62-летнего мужчину.Стало известно, что в октябре 2022-го года обвиняемый, прогуливаясь по улице Серова, неожиданно напал на прохожего. Он накинулся на 62-летнего мужчину, насильно отобрал у него кошелек с деньгами и банковской картой.Далее, как сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области, вор скрылся.После случившегося потерпевший обратился в полицию. И в скором времени нападавшего вора задержали в одном из магазинов Мурома, когда тот пытался расплатиться за товар чужой банковской картой.Как итог: фигурант признал свою вину. Мужчине предъявлено обвинение в совершении «грабежа». Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.Фото: pxfuel.com