В Муроме будут судить местного жителя, который ограбил 62-летнего мужчину.
Стало известно, что в...
В Муроме будут судить местного жителя, который ограбил 62-летнего мужчину.
Стало известно, что в октябре 2022-го года обвиняемый, прогуливаясь по улице Серова, неожиданно напал на прохожего. Он накинулся на 62-летнего мужчину, насильно отобрал у него кошелек с деньгами и банковской картой.
Далее, как сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области, вор скрылся.
После случившегося потерпевший обратился в полицию. И в скором времени нападавшего вора задержали в одном из магазинов Мурома, когда тот пытался расплатиться за товар чужой банковской картой.
Как итог: фигурант признал свою вину. Мужчине предъявлено обвинение в совершении «грабежа». Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Фото: pxfuel.com