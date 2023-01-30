Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Керамогранит или камень?
Заслуженные архитекторы требуют...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Керамогранит или камень?
Заслуженные архитекторы требуют от РЖД большей деликатности при реконструкции владимирского ЖД-вокзала. Что не так с проектом?
- Тепло для героев
Шерстяные вещи для наших бойцов на передовой. Кто присоединился к акции волонтёров "Единой России"?
- Интересное в сети
Ледяной плен, открытие уникальной выставки и самые красивые кадры пользователей - интересное за неделю - в нашем сетевом обзоре.