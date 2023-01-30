Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Керамогранит или камень? Заслуженные архитекторы требуют...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Керамогранит или камень?Заслуженные архитекторы требуют от РЖД большей деликатности при реконструкции владимирского ЖД-вокзала. Что не так с проектом?- Тепло для героевШерстяные вещи для наших бойцов на передовой. Кто присоединился к акции волонтёров "Единой России"?- Интересное в сетиЛедяной плен, открытие уникальной выставки и самые красивые кадры пользователей - интересное за неделю - в нашем сетевом обзоре.