Въезд в Суздаль со стороны Владимира закрывается из-за капремонта моста через реку Мжара. В...

Въезд в Суздаль со стороны Владимира закрывается из-за капремонта моста через реку Мжара.В Суздале стартует капитальный ремонт моста через реку Мжара. По этой причине кардинально меняется схема движения транспорта. Уже начиная с этой недели въехать в город со стороны владимирской заставы будет нельзя. Автомобилистам предлагают выбирать маршруты объезда и внимательно смотреть на временные знаки и таблички. Заехать можно через улицу Васильевскую со стороны автовокзала, через улицы Толстого, Стромынку и Ивановскую заставу. Ограничения будут действовать до 30 сентября.