Видеосервис Wink подключили более 110 тысяч семей во Владимирской и Ивановской областях. Во...

Видеосервис Wink подключили более 110 тысяч семей во Владимирской и Ивановской областях.Во Владимирской и Ивановской областях число абонентов, подключивших Wink, превысило 110 тысяч. За 2022 год видеосервис выбрали более четырех тысяч семей. Наиболее востребован он оказался в Иванове, Владимире, Коврове, Муроме и Шуе.Среднее количество подключений возросло в два раза в сентябре–декабре, когда провайдер предложил акцию «Киноман 5в1». Клиенты использовали возможность оформить единую подписку на пять популярных онлайн-кинотеатров — Wink, Amediateka, Кинопоиск, more.tv и START — по цене в два раза ниже, чем общая стоимость подключения каждого из них по отдельности.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Активная стройка оптоволокна позволяет всё большему количеству абонентов пользоваться современными услугами связи, в том числе и видеоплатформой Wink. Фильмы и сериалы, мультфильмы и аудиокниги, спортивные трансляции и развлекательные видеоблоги — каждый член семьи найдет для себя интересный контент. Показательно, что аудитория видеосервиса растет во многом за счет любителей онлайн-кинотеатров, предпочитающих пользоваться платформой через мобильное приложение. Телевидение выходит за рамки домашнего телевизора и становится доступным везде, где есть интернет».Елена Пугачева, жительница Гусь-Хрустального района:«Наша семья подключила сразу пакет услуг. Интернет, телевидение, мобильная связь объединены одним счетом. Это серьезно экономит семейный бюджет. Каждые выходные устраиваем себе киновечер. Очень нравится, что есть возможность заранее скачать контент на мобильное устройство, чтобы посмотреть фильм или сериал позже, даже когда нет доступа в интернет, например, в дороге».Для того, чтобы начать пользоваться Wink, нужно скачать приложение на устройство и пройти регистрацию на сайте сервиса или в приложении. Далее – оформить подходящую подписку.Подробнее о сервисах и услугах компании можно узнать на сайте «Ростелекома».Фото пресс-служба «Ростелекома».