Владимирцы протестуют против строительства многоэтажных домов на месте бывших садов. Обращение к...

Владимирцы протестуют против строительства многоэтажных домов на месте бывших садов.Обращение к главе Владимира Дмитрию Наумову протестующие с улицы Жуковского в Добром разместили в ВК Подслушано во Владимире.Авторы обращения утверждают, что между улицами Жуковского и Соколова-Соколенка планируется строительство жвух 17-этажных домов на 500 с лишним квартир. Что означает 2 тысячи новых жителей. При той же самой инфраструктуре.Жители считают, что в итоге школа № 38 будет окончательно переполнена. А новый детсад построят на территории нынешней детской площадки.143 парковочных мест для новоселов окажется мало, и они будут парковать свои авто в соседних дворах, уверены протестанты.Плюс к тому, грунт на месте будущего строительства (в СНТ "Текстильщик") протестующие граждане называют "слишком рыхлым". И опасаются, что это приведет к обрушению уже стоящих здесь домов.Со своей стороны, они предлагают ограничится строительством новых домов высотой всего в три этажа.Протестанты выдвинули требование устроить в горадминистрации встречу с участием недовольных и представителей застройщика. В противном случае, он пообещали обратиться к Президенту России Владимиру Путину.Фото и видео ВК Подслушано во Владимире