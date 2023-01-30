Во Владимире возбуждено уголовное дело о подлоге при благоустройстве парка Добросельский. При...

Во Владимире возбуждено уголовное дело о подлоге при благоустройстве парка "Добросельский".При проверке прокуратурой города Владимира мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» установлено, что при благоустройстве парка культуры и отдыха «Добросельский» предусматривалось устройство видеонаблюдения.Но частично были установлены лишь камеры видеонаблюдения без их фактического подключения. При отсутствии на момент самого поста наблюдения. Каких-либо замечаний, требований, претензий со стороны УЖКХ в адрес подрядчика не направлялось.И представителем УЖКХ администрации города подписан акт приемки выполненных работ, которые полностью оплатили, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По материалам прокуратуры Октябрьским МСО СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело о служебном подлоге.Напомним, что осенью ГТРК "Владимир" сообщала, что общая стоимость невыполненных работ в парке «Добросельский» превысила 49 млн рублей