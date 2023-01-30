Следком РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело за служебный подлог при реконструкции парка «Добросельский», закончившейся в 2022 году. Прокурорская проверка помогла установит,

Следком РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело за служебный подлог при реконструкции парка «Добросельский», закончившейся в 2022 году. Прокурорская проверка помогла установит, что управление ЖКХ заключило в ноябре 2021 года контракт с подрядчиком, который должен был выполнить на территории парка благоустройство, включающее установку системы видеонаблюдения. Однако организация не выполнила условия договора. В парке повесили