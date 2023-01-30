С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179218 владимирцев.

Во Владимирской области 30 января выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё по 4 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Гусь-Хрустальном, 6 - в Ковровском, 3 - в Киржачском, по 2 - в Александровском, Вязниковском и Суздальском, по 1 - в Судогодском, Меленковском и Петушинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179218 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49745 заболевших во Владимире, 21177- в Ковровском районе и 19356 - в округе Муром.