По прогнозам синоптиков в регионе установится пасмурная погода.

Во Владимирской области 30 января ожидается снег и резкие перепады атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, в регионе установится пасмурная погода.Температура воздуха будет колебаться от - 3 до - 6 градусов Цельсия. Скорость юго-западного ветра составит 5 метров в секунду. Атмосферное давление: 736-744 мм ртутного столба.