Во Владимирской области контрактнику вынесли приговор за 12 суток отдыха в баре от военной...

Во Владимирской области контрактнику вынесли приговор за 12 суток "отдыха" в баре от военной службы.Житель Липецкой области был мобилизован прошлой осенью, заключил контракт и проходил службу в Коврове в качестве санитарного инструктора инженерно-саперной роты.В приговоре Владимирского гарнизонного суда говорится, что он "18 октября перелез через забор, отгораживающий территорию войсковой части и убыл в г. Ковров в кафе «Славянка», где проводил время праздно по своему усмотрению до 30 октября". Все эти 12 дней "он употреблял спиртные напитки и спал в зале бара". Откуда подсудимого и увел военный патруль.Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд посчитал, что подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого. И счел возможным изменить категорию совершенного подсудимым преступления с тяжкого - на преступление средней тяжести.В итоге, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в колонии-поселении.Фото https://www.pxfuel.com/en