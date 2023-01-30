Во Владимирской области прокуратура добилась включения многоквартирного дома в программу по...

Во Владимирской области прокуратура добилась включения многоквартирного дома в программу по капитальному ремонту.Как выяснилось, один из домов города Собинки (№9 по улице Мира) буквально остался «без крыши».Известно, что постановлением Губернатора Владимирской области была утверждена региональная программа капитального ремонта. В нее входит полный перечень многоквартирных домов, где необходимо провести работы. Но, увы, про дом на улице Мира забыли.«Предложения о включении дома в названный план от администрации города не поступали. Ремонт крыши не проведён» – сообщается на официальном сайте Прокуратуры Владимирской области.После проверки прокурором в Собинский городской суд было направлено исковое заявление о включении дома №9 в «краткосрочный план проведения работ по капитальному ремонту общего имущества на 2023 год».Фото: pxfuel.com