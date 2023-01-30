Во Владимирской области рассмотрят уголовное дело об убийстве во время пьяной ссоры. Напомним, в...

Во Владимирской области рассмотрят уголовное дело об убийстве во время пьяной ссоры.Напомним, в прошлом году на трассе "М7-Волга" (в районе села Павловское) был найден труп мужчины.На официальном сайте прокуратуры региона сообщается, что заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинение в отношении местного жителя. Он совершил убийство во время пьяной ссоры.Выяснилось, что один из приятелей не захотел вернуть деньги. И между мужчинами возник конфликт.Стало известно, что обвиняемый нанес потерпевшему не менее 11 ударов руками по голове, туловищу и пр. В ход пошел нож. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия «через короткий промежуток времени в пределах нескольких минут», сообщает региональная прокуратура.После этого мужчина с другим своим другом завернули труп в одеяло и вывезли на трассу. Тело они выбросили на обочину.Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд.Фото: pxfuel.com