В областном Роспотребнадзоре проанализировали ситуацию с бешенством в регионе. За 2022 год было зафиксировано 3037 случаев укусов, ослюнений и оцарапываний людей животными. 180 человек

В областном Роспотребнадзоре проанализировали ситуацию с бешенством в регионе. За 2022 год было зафиксировано 3037 случаев укусов, ослюнений и оцарапываний людей животными. 180 человек пострадали от укусов диких животных. 2136 раз жителей области кусали собаки. С начала 2023 года в регионе было зарегистрировано 7 очагов бешенства. Это Владимир (лиса), Гороховец (домашняя собака), Ковровский район Санаторий