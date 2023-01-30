За 2022 год Владимирская область отгрузила на 29% товаров собственного производства больше, чем годом ранее. Общая сумма составила 217 млрд рублей. По словам директора департамента сельского

За 2022 год Владимирская область отгрузила на 29% товаров собственного производства больше, чем годом ранее. Общая сумма составила 217 млрд рублей. По словам директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Константина Демидова, индекс производства, который рассчитывается в физическом объеме, составил 108,4%. Быстрее всего в регионе наращивается темп производства сыра – в 2022 году объем вырос в