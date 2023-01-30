Во Владимирской области возобновлена работа Скорой помощи в поселке Вольгинский. С сегодняшнего...

Во Владимирской области возобновлена работа "Скорой помощи" в поселке Вольгинский.С сегодняшнего утра скорая в Вольгинском работает, доложили на утренней планерке у губернатора Владимирской области Александра Авдеева.В пятницу там состоялась встреча с жителями. На ней присутствовали, в том числе, вице-губернатор, курирующий вопросы социального обеспечения, Константин Баранов, министр здравоохранения региона Артём Осипов, глава Петушинского района Александр Курбатов, врио областного прокурора Андрей Жугин и главврач Решмы.Решение проблемы было найдено, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.Сегодня глава администрации Петушинского района Александр Курбатов посетил отделение «скорой помощи» и пообщался с коллективом в рамках контроля за выполнением данных обещаний руководством «Решма» ФМБА России с сегодняшнего дня запустить «скорую медицинскую помощь» для посёлка Вольгинский, сообщила пресс-служба райадминистрации.Напомним,ГТРК "Владимир" ранее рассказала, что медицинское обслуживание населенного пункта, в котором работают несколько крупных фармацевтических предприятий, было возложено на Федеральное медико-биологическое агентство России. В результате, скорую медпомощь жителям Вольгинского стали оказывать сотрудники Петушинской ЦРБ, и люди жаловались, что время ожидания бригады может достигать четырех часов и больше.Фото пресс-служба Петушинской райадминистрации.