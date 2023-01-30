В открытии приняли участие учащиеся 8-11 классов. В программу мероприятия вошли мастер-классы и концерт.

Во Владимире 30 января в школе №2 открылось первичное отделение объединения для детей и молодёжи «Движение первых». Об этом рассказал Дмитрий Наумов.«Целью организации является сплочение и развитие как членов движения, так и всего государства. За молодыми и активными ребятами - наше будущее», - подчеркнул он.В событии приняли участие учащиеся 8-11 классов. В программу мероприятия вошли мастер-классы и концерт.Напомним, что с 2017 года школа №2 стала пилотной для Российского движения школьников. Педагоги и ученики активно вовлечены в проекты РДШ и Юнармии.В ближайшие две недели в 33-ем регионе откроется ещё более 20 первичек.