Дело завели после прокурорской проверки.
Во Владимире возбуждено уголовное дело о служебном подлоге при реконструкции парка «Добросельский». Дело завели после прокурорской проверки.
В ноябре 2021 года УЖКХ администрации города заключило контракт на благоустройство общественного пространства. Среди прочего предусматривалась установка видеонаблюдения. Однако подрядчик так и не смонтировал систему до конца и, следовательно, не подключил.
«Каких-либо замечаний, требований или претензий в адрес компании не направлялось. Представителем горадминистрации подписан акт приёмки выполненных работ. Деньги перечислены в полном объёме», - пояснили в облпрокуратуре.
Материалы передали в СУ СК, который завёл дело по ч.1 ст.292 УК РФ.