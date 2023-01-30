За неподчинение судье владимирцы заплатят повышенный штраф. Увеличены штрафы за неисполнение...

За неподчинение судье владимирцы заплатят повышенный штраф.Увеличены штрафы за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.В частности, размер штрафов за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава теперь составляет от 1 000 до 3 000 рублей (ранее был предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей).Кроме того, статья 17.3 КоАП РФ дополнена частью 3. И теперь повторное неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила, влечёт штраф от 3 000 до 5 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.Фото https://www.pxfuel.com/en