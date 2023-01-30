Во Владимирской области за неделю с 23 по 29 января произошло 21 ДТП. К сожалению, не обошлось без жертв. Погибло 4 человека, сообщили в УМВД России по Владимирской области. 27 человек получили

Во Владимирской области за неделю с 23 по 29 января произошло 21 ДТП. К сожалению, не обошлось без жертв. Погибло 4 человека, сообщили в УМВД России по Владимирской области. 27 человек получили травмы, в том числе и двое детей. 103 водителя были пойманы нетрезвыми за рулём. По вине одного из них произошло одно ДТП. Смертельная