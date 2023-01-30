В МЧС планируют поощрить героя.

Житель деревни Городищи Меленковского района спас пенсионера из огня. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.В 18.42 24 января поступило сообщение о возгорании частного дома, в котором жил 79-летний мужчина. Во время ЧП он находился дома один, не мог самостоятельно передвигаться и покинуть помещение. Виктор Фирсов, увидев, что крыша охвачена пламенем, вызвал спасателей и отправился на помощь пожилому человеку. Виктор Степанович проник в горящий дом и вытащил пострадавшего через окно. Трагедии удалось избежать.Добавим, что площадь возгорания в итоге составила 270 квадратных метров. В МЧС планируют поощрить героя.