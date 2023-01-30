Жители Александрова пожаловались на отключение электроэнергии и отсутствие горячей воды.
Очередное...
Жители Александрова пожаловались на отключение электроэнергии и отсутствие горячей воды.
Очередное аварийное отключение произошло сегодня утром.
О нем жители сообщили в ВК «AlexAutoLive | Александров».
Первыми забиили тревогу жители улицы Королева. "По улице Терешковой тоже похоже электричества нет",- написала читательница. "На ул. Энтузиастов нет ни света ни горячей воды", - продолжила тему другая жительница Александрова.
"На Октябрьской улице свет моргнул сильно и упал напор воды", - добавил один из александровцев.
По информации МУП «Александровэлектросеть», сбой в работе был аварийным и был устранен.
Между тем, по словам александровцев, такое в городе происходит регулярно.
"Обнаглели уже нет слов, - считает одна из местных жительниц. - Все лето не вели плановые работы. Дома холодно, но им плевать, - у них плановые работы, которые они не делали летом.
Фото ВК «AlexAutoLive | Александров».