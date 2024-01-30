26-место по уровню преступности: на коллегии УМВД по Владимирской области подвели итоги года 16...

26-место по уровню преступности: на коллегии УМВД по Владимирской области подвели итоги года16 тысяч преступлений за год было совершено на территории Владимирской области. Половина из них - кражи, грабежи и разбойные нападения. Итоги сегодня подвели на коллегии УМВД по Владимирской области.По уровню преступности Владимирская область занимает 26-е место в России. И в этом году количество преступлений, совершенных на улицах, в общественных местах сократилось на 14 процентов. Также в поле зрения полицейских: борьба с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, кибермошенниками. Объемы дистанционных хищений выросли на 30 процентов.За год правоохранители изъяли 620 килограммов наркотических и психотропных веществ. Ликвидировали 7 нарколабораторий, пресекли 3 международных канала, привлекли 230 человек к уголовной ответственности. На заседании коллегии шесть сотрудников полиции получили государственные награды. Их вручил губернатор Александр Авдеев.Пётр Бузин, заместитель начальника УМВД России по Владимирской области:- Сотрудники полиции, более 50 полицейских были откомандированы на новые территории и несли службу там, помогая налаживать мирную жизнь. Сегодня несет службу сводный отряд полиции на северо-кавказском регионе.