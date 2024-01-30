Сервис «Яндекс Путешествия» предоставил топ регионов, в которые туристы заранее бронируют жильё на летний сезон этого года.

Гостиницы Владимирской области стали одни из самых востребованных на лето. Сервис «Яндекс Путешествия» предоставил топ регионов, в которые туристы заранее бронируют жильё на летний сезон этого года.Так, наш регион попал на пятую строчку в этом списке. В среднем, в нашу область россияне бронируют гостиницы за 207 дней до заселения. Выше оказался Крым, Карелия, Иркутск и Краснодар, куда туристы забронировали гостиницы за 212-226 дней.Ниже оказался Алтай, Дагестан, Мурманск, Ставрополь и Ростов-на-Дону. В среднем, в эти регионы россияне ищут жилище за 199-206 дней до отправления.