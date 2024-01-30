В 2024 году в Вязниковском районе планируют газифицировать 13 населённых пунктов.

В 2024 году в Вязниковском районе планируют газифицировать 13 населённых пунктов. Об этом депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин рассказал в своём .По региональной программе газификации голубое топливо должно прийти жителям деревень Юрышки, Высоково, Охлопково, Шустово, Завражье, Борзынь, Сингерь, Климовская, Палково, Обеднино, Злобаево, Медведево и Курбатиха.Кроме того, в 2025 году планируется провести газ в Станки. Однако здесь всё будет упираться в подготовку проектно-сметной документации на газовые сети и строительство котельных, уточнил Говырин.Напомним, в прошлом году в Вязниковском районе были газифицированы деревни Малое Высоково, Поздняково, Большевысоково и Галкино.