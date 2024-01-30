Один фермер просыпается посередине ночи от шума в своем хлеву. Устремившись туда, он понимает, что одна из коров рожает теленка. Помогая животному, он замечает, что его четырехлетний сын пристально наблюдает за сценой. Чуть посомневавшись, фермер решает, что если его сын задаст вопросы, то он на них ответит. Когда роды закончились и теленок неуклюже встал на ноги, фермер спросил сына:
- У тебя есть вопросы?
- Да, папа, с какой скоростью этот теленок скакал, чтобы так врезаться в корову?
еще анекдот!