Артем Осипов все-таки увольняется из минздрава. Бывший глава здравоохранения, пониженный до заместителя, написал заявление об уходе по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в

Артем Осипов все-таки увольняется из минздрава. Бывший глава здравоохранения, пониженный до заместителя, написал заявление об уходе по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Белого дома, однако что-то еще комментировать отказались, отметив только, что сейчас Осипов в отпуске. Напомним, слухи об уходе Осипова из минздрава появились еще в сентябре прошлого года. Тогда он занимал пост