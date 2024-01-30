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<a href="https://33live.ru/novosti/30-01-2024-bolee-220-sluchaev-samovolnogo-podklyucheniya-k-elektrosetyam-vyyavleno-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Более 220 случаев самовольного подключения к электросетям выявлено во Владимирской области</a> - Более 220 случаев самовольного подключения к электросетям выявлено во Владимирской...