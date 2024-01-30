Более 220 случаев самовольного подключения к электросетям выявлено во Владимирской...
Более 220 случаев самовольного подключения к электросетям выявлено во Владимирской области.
Сотрудники «Энергосбыт Волга» за 2023 год выявили 229 случаев самовольного подключения к электросетям на территории Владимирской области.
Более 30 из них были совершены повторно. Чаще всего нарушения фиксировались в Александровском, Петушинском и Вязниковском районах:
- Александровский район – 73 Петушинский район – 67
- Вязниковский район – 23
- округ Муром – 18
- Судогодский район – 16
- Ковровский район – 12
- Собинский район – 6
- Суздальский район – 6
- Юрьев-Польский район – 5
- г. Радужный - 2
- Гороховецкий район – 1
Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области напоминает, что самовольные подключения к электросетям являются правонарушением. Физлицам по ст. 7.19 КоАП РФ грозит административное наказание в виде штрафа от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. При повторном самовольном подключении - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Размер штрафа на должностных лиц составляет от 30 тысяч до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. За повторное правонарушение на должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трёх лет, на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
«Энергосбыт Волга» напоминает, что нарушители наносят ущерб и соседям. Из-за самовольных подключений снижается качество электроснабжения, выходит из строя бытовая техника и растут начисления за ОДН. Кроме того, кустарные присоединения к сети могут привести к короткому замыканию, возгоранию и несчастным случаям.
Сообщайте об известных вам фактах самовольного подключения и потребления электроэнергии в контактный центр «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00 с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу или по электронной почте [email protected]
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«Энергосбыт Волга» призывает клиентов оплачивать счета вовремя - до 10 числа каждого месяца, следующего за расчётным. Из любой точки с доступом в интернет это можно сделать через онлайн-сервисы компании:
- личный кабинет на сайте www.esbvolga.ru. Важно: время работы личного кабинета временно изменено, его функции доступны с 6.00 до 23.00;
- виджет «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте www.esbvolga.ru;
- мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга».
Не копите задолженность: чем она больше, тем труднее её погасить. Клиенты «Энергосбыт Волга» с хорошей платёжной дисциплиной имеют возможность принимать участие в акциях и получать ценные подарки.
Фото: Diego PH on Unsplash